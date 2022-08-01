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У вересні Папа Римський відвідає Казахстан

У вересні Папа Римський відвідає Казахстан

Київ • УНН

 • 144090 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У середині вересня Папа Римський відвідає Казахстан на запрошення президента країни Касим-Жомарта Токаєва. Про це у Facebook повідомила пресслужба лідера Казахстану, інформує УНН.

Цитата

"На запрошення президента Касим-Жомарта Токаєва Папа Римський Франциск відвідає Казахстан із державним візитом 13-15 вересня 2022 року. В межах візиту заплановано зустрічі з вищим керівництвом країни, а також участь у VII з'їзді лідерів світових та традиційних релігій", – ідеться у повідомленні.

Доповнення 

Папа Римський заявив, що дуже хоче відвідати Україну, щоб спробувати покласти край війні, яку розпочала росія і яку він неодноразово засуджував.

Голова Католицької церкви вважає, що, можливо, невдовзі йому доведеться подумати про відставку.

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