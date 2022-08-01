У вересні Папа Римський відвідає Казахстан
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У середині вересня Папа Римський відвідає Казахстан на запрошення президента країни Касим-Жомарта Токаєва. Про це у Facebook повідомила пресслужба лідера Казахстану, інформує УНН.
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"На запрошення президента Касим-Жомарта Токаєва Папа Римський Франциск відвідає Казахстан із державним візитом 13-15 вересня 2022 року. В межах візиту заплановано зустрічі з вищим керівництвом країни, а також участь у VII з'їзді лідерів світових та традиційних релігій", – ідеться у повідомленні.
Доповнення
Папа Римський заявив, що дуже хоче відвідати Україну, щоб спробувати покласти край війні, яку розпочала росія і яку він неодноразово засуджував.
Голова Католицької церкви вважає, що, можливо, невдовзі йому доведеться подумати про відставку.