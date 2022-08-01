В сентябре Папа Римский посетит Казахстан

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"По приглашению президента Касим-Жомарта Токаева Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года. В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий", – говорится в сообщении.

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Папа Римский заявил, что очень хочет посетить Украину, чтобы попытаться покончить с войной, которую начала россия и которую он неоднократно осуждал.

Глава Католической церкви считает, что, возможно, вскоре ему придется подумать об отставке.