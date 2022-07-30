Папа Франциск допустив можливість свого виходу на пенсію

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Понтифік зробив цю заяву, повертаючись з поїздки до Канади, під час якої він вибачився перед корінними жителями за офіційну підтримку Католицькою церквою європейських колонізаторів і жорстоке поводження з дітьми представників корінних народів у католицьких школах.

85-річний Франциск підкреслив, що зараз він має намір продовжувати виконувати свої обов'язки - і Бог підкаже йому, коли йти на пенсію, якщо це взагалі відбудеться.

"Зміна Папи - не катастрофа, це не табу", - сказав він журналістам у літаку під час перельоту з півночі Канади до Риму.

"Двері (для виходу на пенсію) відчинені - це нормальний варіант. Але до сьогодні я не стукав у ці двері. ... Я не відчував необхідності думати про це - але це не означає, що через пару днів я про це не замислюсь", - додав він.

В останні місяці Папа Франциск страждав від постійних болів у коліні. Більшу частину свого візиту до Канади він провів в інвалідному візку.

Але раніше він спростовував припущення про наявність у нього серйозніших, небезпечних для життя захворювань.

“Ця подорож була напруженою. Я не думаю, що зможу продовжувати подорожувати в тому ж ритмі, що й раніше, через вік і моє коліно. Мені потрібно або ставитись до себе більш дбайливо, щоб продовжувати служити Церкві, або розглянути можливість залишити служіння”, - сказав він.

Доповнення

Франциск зійшов на папський престол після того, як його попередник Бенедикт XVI пішов у відставку за станом здоров'я у 2013 році.