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Папа Франциск допустил возможность ухода на пенсию

Папа Франциск допустил возможность ухода на пенсию

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Папа Римский Франциск считает, что, возможно, в скором времени ему придется подумать об отставке, и он так и поступит, если почувствует, что здоровье не позволяет ему выполнять свои обязанности, пишет УНН со ссылкой на российскую службу ВВС.

Детали

Понтифик сделал это заявление, возвращаясь из поездки в Канаду, в ходе которой он принес извинения коренным жителям за официальную поддержку Католической церковью европейских колонизаторов и жестокое обращение с детьми представителей коренных народов в католических школах.

85-летний Франциск подчеркнул, что на данный момент он намерен продолжать выполнять свои обязанности - и Бог подскажет ему, когда уходить на пенсию, если это вообще произойдет.

"Смена Папы - не катастрофа, это не табу", - сказал он журналистам в самолете во время перелета с севера Канады в Рим.

"Дверь (для ухода на пенсию) открыта - это нормальный вариант. Но до сегодняшнего дня я не стучал в эту дверь. Я не чувствовал необходимости думать об этом - но это не значит, что через пару дней я об этом не задумаюсь", - добавил он.

В последние месяцы Папа Франциск страдал от постоянных болей в колене. Большую часть своего визита в Канаду он провел в инвалидной коляске.

Но ранее он опровергал предположения о наличии у него более серьезных, опасных для жизни заболеваний.

"Эта поездка была напряженной. Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, что и раньше, из-за возраста и моего колена. Мне нужно либо относиться к себе более бережно, чтобы продолжать служить Церкви, либо рассмотреть возможность оставить служение", - сказал он.

Дополнение

Франциск взошел на папский престол после того, как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку по состоянию здоровья в 2013 году.

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