Папа Римський Франциск святкує 82 день народження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні, 17 грудня, свій 82 день народження святкує Папа Римський Франциск, повідомляє УНН з посиланням на Vatican News.
"У неділю, 16 грудня вранці, в залі Павла VI у Ватикані, Папа Франциск став учасником зворушливої святкової події. Напередодні свого дня народження та в контексті наближення Різдва, він зустрівся з дітьми з різних куточків світу, що отримують допомогу в педіатричному диспансері "Святої Марти", яким опікуються Сестри Милосердя святого Вінсента де-Поль, розташованому неподалік "Дому святої Марти", теперішньої резиденції Святішого Отця", йдеться у повідомленні.
Різдвяні пісні, хореографічні постановки, привітання з нагоди дня народження та великий торт чекали на Папу, що прибув до залу. "Сподіваюся, що такий великий торт не стане причиною болі у шлунку", – пожартував він, прийшовши до дітей також не з порожніми руками. Всі отримали від нього "різдвяні шкарпетки", наповнені цукерками.
Нагадаємо, Папа Франциск під час недільної зустрічі з вірними у Ватикані говорив про 85-і роковини Голодомору та закликав молитися за Україну.