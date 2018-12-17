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Папа Римский Франциск празднует 82 день рождения

Киев • УНН

 • 12381 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня, 17 декабря, свой 82 день рождения празднует Папа Римский Франциск, сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

Папа Римский Франциск празднует 82 день рождения

"В воскресенье, 16 декабря утром, в зале Павла VI в Ватикане, Папа Франциск стал участником трогательного праздничного события. Накануне своего дня рождения и в контексте приближения Рождества, он встретился с детьми из разных уголков мира, которые получают помощь в педиатрическом диспансере "Святой Марты", которым занимаются Сестры милосердия святого Винсента де-Поль, расположенном неподалеку от "Дома святой Марты", нынешней резиденции Папы", - говорится в сообщении.

Рождественские песни, хореографические постановки, поздравления с днем рождения и большой торт ждали Папу, который прибыл в зал. "Надеюсь, что такой большой торт не станет причиной не усвояемости", - пошутил он, придя к детям также не с пустыми руками. Все получили от него "рождественские носки", наполненные конфетами.

Напомним, Папа Франциск во время воскресной встречи с верными в Ватикане говорил о восемьдесят пятой годовщине Голодомора и призвал молиться за Украину.

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