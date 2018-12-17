Папа Римский Франциск празднует 82 день рождения

"В воскресенье, 16 декабря утром, в зале Павла VI в Ватикане, Папа Франциск стал участником трогательного праздничного события. Накануне своего дня рождения и в контексте приближения Рождества, он встретился с детьми из разных уголков мира, которые получают помощь в педиатрическом диспансере "Святой Марты", которым занимаются Сестры милосердия святого Винсента де-Поль, расположенном неподалеку от "Дома святой Марты", нынешней резиденции Папы", - говорится в сообщении.

Рождественские песни, хореографические постановки, поздравления с днем рождения и большой торт ждали Папу, который прибыл в зал. "Надеюсь, что такой большой торт не станет причиной не усвояемости", - пошутил он, придя к детям также не с пустыми руками. Все получили от него "рождественские носки", наполненные конфетами.

Напомним, Папа Франциск во время воскресной встречи с верными в Ватикане говорил о восемьдесят пятой годовщине Голодомора и призвал молиться за Украину.



