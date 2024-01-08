Папа Франциск у щорічному зверненні про ситуацію у світі закликав до заборони сурогатного материнства і згадав війну рф проти України

ukenru
29 березня, 17:57 • 127915 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 156354 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 146658 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 184527 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 158757 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 143323 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 151812 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 148645 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 408670 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172874 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 63361 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 67010 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 71601 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 70639 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 50035 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 258970 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 408680 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 460136 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 466889 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 374701 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 29925 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 156285 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 137962 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 131745 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 105418 перегляди
Актуальне
Папа Франциск у щорічному зверненні про ситуацію у світі закликав до заборони сурогатного материнства і згадав війну рф проти України

Папа Франциск у щорічному зверненні про ситуацію у світі закликав до заборони сурогатного материнства і згадав війну рф проти України

Київ • УНН

 • 27682 перегляди

Папа Франциск виступає за глобальну заборону сурогатного материнства, називаючи його приниженням гідності, і звертає увагу на різноманітні світові конфлікти та кризи, зокрема на війну росії в Україні.

Папа Римський Франциск закликав у понеділок до загальної заборони "ганебної" практики сурогатного материнства, включивши "комерціалізацію" вагітності до щорічної промови, у якій перелічуються загрози глобальному миру і людській гідності. Понтифік також згадав про війну рф проти України та війну Ізраїлю з ХАМАС, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

У зовнішньополітичному зверненні до послів, акредитованих при Святому Престолі, Франциск поскаржився, що 2024 рік настав у період історії, коли світ "під дедалі більшою загрозою, ослаблений і частково втрачений".

Посилаючись на війну росії проти України, війну Ізраїлю з ХАМАС, міграційну та кліматичну кризи, а також "аморальне" виробництво ядерної та звичайної зброї, Франциск представив довгий список лих, від яких страждає людство, і дедалі більших порушень міжнародного гуманітарного права, що допускають їх.

Але понтифік також перерахував проблеми меншого масштабу, які, за його словами, являють собою загрозу миру і людській гідності, включно із сурогатним материнством. Франциск заявив, що життя майбутньої дитини має бути захищене, а не "придушене або перетворене на об'єкт торгівлі".

"Я вважаю огидною практику так званого сурогатного материнства, яка є грубим утиском гідності жінки і дитини, заснованим на експлуатації ситуацій із матеріальними потребами матері", - сказав він.

Він закликав міжнародне співтовариство "взагалі заборонити цю практику".

Франциск раніше висловлював незгоду Католицької церкви з тим, що він назвав "маткою в оренду", і деякі європейські країни забороняють це, включно з Іспанією та Італією. Водночас, однак, доктринальний офіс Ватикану ясно дав зрозуміти, що гомосексуальні батьки, які вдаються до сурогатного материнства, можуть хрестити своїх дітей.

У своєму геополітичному огляді Франциск виокремив росію, назвавши її, зазначивши, що "великомасштабна війна, яку російська федерація веде проти України", тривала. "Це ознаменувало собою незвичайний розрив зі звичайною тенденцією Франциска позбавити москву від прямої публічної провини за вторгнення, висловлюючи солідарність з українським народом", - зазначає видання.

Франциск, як зазначено, "був більш урівноваженим" у своєму наріканні з приводу триваючої війни Ізраїлю в Газі, засуджуючи напад ХАМАС 7 жовтня на південь Ізраїлю "і всі випадки тероризму та екстремізму". Водночас він сказав, що напад спровокував "рішучу військову відповідь Ізраїлю", внаслідок якої загинули тисячі людей і виникла гуманітарна криза в секторі Газа.

"Війна - це божевілля, завжди поразка": Папа Франциск закликав молитися за людей у ​​Палестині, Ізраїлі, Україні03.01.2024, 11:07 • 29772 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,381.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42