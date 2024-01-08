Папа Франциск у щорічному зверненні про ситуацію у світі закликав до заборони сурогатного материнства і згадав війну рф проти України

Папа Римський Франциск закликав у понеділок до загальної заборони "ганебної" практики сурогатного материнства, включивши "комерціалізацію" вагітності до щорічної промови, у якій перелічуються загрози глобальному миру і людській гідності. Понтифік також згадав про війну рф проти України та війну Ізраїлю з ХАМАС, пише УНН з посиланням на AP.

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У зовнішньополітичному зверненні до послів, акредитованих при Святому Престолі, Франциск поскаржився, що 2024 рік настав у період історії, коли світ "під дедалі більшою загрозою, ослаблений і частково втрачений".

Посилаючись на війну росії проти України, війну Ізраїлю з ХАМАС, міграційну та кліматичну кризи, а також "аморальне" виробництво ядерної та звичайної зброї, Франциск представив довгий список лих, від яких страждає людство, і дедалі більших порушень міжнародного гуманітарного права, що допускають їх.

Але понтифік також перерахував проблеми меншого масштабу, які, за його словами, являють собою загрозу миру і людській гідності, включно із сурогатним материнством. Франциск заявив, що життя майбутньої дитини має бути захищене, а не "придушене або перетворене на об'єкт торгівлі".

"Я вважаю огидною практику так званого сурогатного материнства, яка є грубим утиском гідності жінки і дитини, заснованим на експлуатації ситуацій із матеріальними потребами матері", - сказав він.

Він закликав міжнародне співтовариство "взагалі заборонити цю практику".

Франциск раніше висловлював незгоду Католицької церкви з тим, що він назвав "маткою в оренду", і деякі європейські країни забороняють це, включно з Іспанією та Італією. Водночас, однак, доктринальний офіс Ватикану ясно дав зрозуміти, що гомосексуальні батьки, які вдаються до сурогатного материнства, можуть хрестити своїх дітей.

У своєму геополітичному огляді Франциск виокремив росію, назвавши її, зазначивши, що "великомасштабна війна, яку російська федерація веде проти України", тривала. "Це ознаменувало собою незвичайний розрив зі звичайною тенденцією Франциска позбавити москву від прямої публічної провини за вторгнення, висловлюючи солідарність з українським народом", - зазначає видання.

Франциск, як зазначено, "був більш урівноваженим" у своєму наріканні з приводу триваючої війни Ізраїлю в Газі, засуджуючи напад ХАМАС 7 жовтня на південь Ізраїлю "і всі випадки тероризму та екстремізму". Водночас він сказав, що напад спровокував "рішучу військову відповідь Ізраїлю", внаслідок якої загинули тисячі людей і виникла гуманітарна криза в секторі Газа.

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