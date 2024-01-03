"Війна - це божевілля, завжди поразка": Папа Франциск закликав молитися за людей у Палестині, Ізраїлі, Україні
Київ • УНН
Папа Франциск закликає молитися за охоплені війною країни, включаючи Україну
Папа Римський Франциск на щотижневій загальній аудієнції закликав молитися за людей у Палестині, Ізраїлі, Україні та багатьох інших місцях, де йде війна, зауваживши при цьому, що війна - це божевілля і завжди поразка, пише УНН з посиланням на Sky TG24.
Не забуваймо про людей, які у війні. Війна - це божевілля. Війна - це завжди поразка. Завжди поразка. Молімося за людей у Палестині, Ізраїлі, Україні та багатьох інших місцях, де йде війна. І не забуваймо наших братів рохінджа, яких переслідують
Зеленський обговорив з Папою Франциском спільну роботу щодо Формули миру 28.12.23, 20:12 • 31042 перегляди