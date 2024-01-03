"Війна - це божевілля, завжди поразка": Папа Франциск закликав молитися за людей у ​​Палестині, Ізраїлі, Україні

Папа Римський Франциск на щотижневій загальній аудієнції закликав молитися за людей у ​​Палестині, Ізраїлі, Україні та багатьох інших місцях, де йде війна, зауваживши при цьому, що війна - це божевілля і завжди поразка, пише УНН з посиланням на Sky TG24.

Не забуваймо про людей, які у війні. Війна - це божевілля. Війна - це завжди поразка. Завжди поразка. Молімося за людей у ​​Палестині, Ізраїлі, Україні та багатьох інших місцях, де йде війна. І не забуваймо наших братів рохінджа, яких переслідують - сказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції.

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