Папа Франциск в ежегодном обращении о ситуации в мире призвал к запрету суррогатного материнства и вспомнил войну рф против Украины

Папа Римский Франциск призвал в понедельник к всеобщему запрету "презренной" практики суррогатного материнства, включив "коммерциализацию" беременности в ежегодную речь, перечисляющую угрозы глобальному миру и человеческому достоинству. Понтифик также вспомнил о войне рф против Украины и войне Израиля с ХАМАС, пишет УНН со ссылкой на AP.

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В внешнеполитическом обращении к послам, аккредитованным при Святом Престоле, Франциск посетовал, что 2024 год наступил в период истории, когда мир "под все большей угрозой, ослаблен и в какой-то части потерян".

Ссылаясь на войну россии против Украины, войну Израиля с ХАМАС, миграционный и климатический кризисы, а также "аморальное" производство ядерного и обычного оружия, Франциск представил длинный список бед, от которых страдает человечество, и растущих нарушений международного гуманитарного права, которые допускают их.

Но понтифик также перечислил проблемы меньшего масштаба, которые, по его словам, представляют собой угрозу миру и человеческому достоинству, включая суррогатное материнство. Франциск заявил, что жизнь будущего ребенка должна быть защищена, а не "подавлена или превращена в объект торговли".

"Я считаю отвратительной практику так называемого суррогатного материнства, которая представляет собой грубое ущемление достоинства женщины и ребенка, основанное на эксплуатации ситуаций с материальными потребностями матери", - сказал он.

Он призвал международное сообщество "всеобще запретить эту практику".

Франциск ранее выражал несогласие Католической церкви с тем, что он назвал "маткой в аренду", и некоторые европейские страны запрещают это, включая Испанию и Италию. В то же время, однако, доктринальный офис Ватикана ясно дал понять, что гомосексуальные родители, прибегающие к суррогатному материнству, могут крестить своих детей.

В своем геополитическом обзоре Франциск выделил россию, назвав ее, отметив, что "крупномасштабная война, которую российская федерация ведет против Украины", продолжалась. "Это ознаменовало собой необычный разрыв с обычной тенденцией Франциска избавить москву от прямой публичной вины за вторжение при выражении солидарности с украинским народом", - отмечает издание.

Франциск, как указано, "был более уравновешен" в своем сожалении по поводу продолжающейся войны Израиля в Газе, осуждая нападение ХАМАС 7 октября на юг Израиля "и все случаи терроризма и экстремизма". В то же время он сказал, что нападение спровоцировало "решительный военный ответ Израиля", в результате которого погибли тысячи людей и возник гуманитарный кризис в секторе Газа.

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