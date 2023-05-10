Папа Франциск знову закликав молитися за "мученицьку Україну"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Папа Римський Франциск знову закликав молитися за "мученицьку Україну", особливо за жінок і дітей, які постраждали від війни, повідомляє Vatican News, пише УНН.
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«Всіх закликаю молитися до Діви Марії протягом присвяченого Їй місяця», – сказав понтифік, додавши: «Їй, утішительці пригноблених і Цариці миру, ввіряю багатостраждальну Україну».
«Святий Франциск Ксаверій навчає нас, що звіщення Євангелія на периферіях світу завжди крокує пліч-о-пліч з медичною допомогою та освітньою підтримкою. Ця підтримка, як і наша молитва за мир, потрібна також мученицькій Україні. Тож беручи участь у травневих Марійських богослужіннях, проказуючи Розарій, пам’ятайте насамперед про жінок і дітей, які страждають від наслідків війни», – закликав Папа Франциск.
Нагадаємо
Папа Римський заявив, що Ватикан причетний до секретної миротворчої місії в Україні.