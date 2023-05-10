Папа Франциск снова призвал молиться за "мученическую Украину"

Цитата

«Всех призываю молиться к Деве Марии в течение посвященного Ей месяца», – сказал понтифик, добавив: «Ей, утешительнице угнетенных и Царице мира, вверяю многострадальную Украину».

«Святой Франциск Ксаверий учит нас, что возвещение Евангелия на периферии мира всегда идет бок о бок с медицинской помощью и образовательной поддержкой. Эта поддержка, как и наша молитва за мир, нужна также мученической Украине. Поэтому участвуя в майских Марийских богослужениях, произнося Розарий, помните прежде всего о женщинах и детях, страдающих от последствий войны», – призвал Папа Франциск.

Напомним

Папа Римский заявил, что Ватикан причастен к секретной миротворческой миссии в Украине.