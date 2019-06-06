Папа Франциск змінив молитву "Отче Наш"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Папа Римський Франциск офіційно схвалив зміну в молитві "Отче наш" в Євангелії від Матвія. Ватикан прийняв зміни 22 травня, передає УНН, посилаючись на Ucatholic.
Так, відповідно до видання, було запропоновано змінити з "і не введи нас у спокусу" на "не дай нам впасти у спокусу".
Повідомляється, що зміни були 16-річним зобов'язанням з метою "внести свій вклад в оновлення церковного співтовариства після літургійної реформи".
Як повідомляв УНН, Папа Римський Франциск зустрінеться з Президентом Росії Володимиром Путіним 4 липня.