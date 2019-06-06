Папа Франциск изменил молитву "Отче Наш"

Так, согласно изданию, было предложено изменить с "и не введи нас в искушение" на "не дай нам впасть в искушение".

Сообщается, что изменения были 16-летним обязательством с целью "внести свой вклад в обновление церковного сообщества после литургической реформы".

Как сообщал УНН, Папа Римский Франциск встретится с Президентом России Владимиром Путиным 4 июля.