Папа Франциск изменил молитву "Отче Наш"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Папа Римский Франциск официально одобрил изменение в молитве "Отче наш" в Евангелии от Матфея. Ватикан принял изменения 22 мая, передаёт УНН, ссылаясь на Ucatholic.
Так, согласно изданию, было предложено изменить с "и не введи нас в искушение" на "не дай нам впасть в искушение".
Сообщается, что изменения были 16-летним обязательством с целью "внести свой вклад в обновление церковного сообщества после литургической реформы".
Как сообщал УНН, Папа Римский Франциск встретится с Президентом России Владимиром Путиным 4 июля.