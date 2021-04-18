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Папа Франциск заявив, що з тривогою слідкує за подіями на сході України

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Папа Римський Франциск заявив, що з тривогою слідкує за подіями на сході України. Глава Католицької Церкви проказав разом з паломниками у Ватикані молитву за жителів цих теренів, закликавши сприяти мирові та запобігти ескалації насильства, передає УНН з посиланням на Радіо Ватикану. 

Цитата:

“З тривогою слідкую за подіями на окремих теренах східної України, де протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню, з неспокоєм слідкую за зростанням воєнної діяльності. Будь ласка, наполегливо прошу запобігти зростанню напруження, щоби, навпаки, здійснювалися жести, спроможні підтримувати взаємну довіру та сприяти примиренню та мирові, які дуже потрібні та дуже бажані”, — сказав Папа Франциск.

Деталі

Понтифік також висловився за те, "щоби була взята до серця також важка гуманітарна ситуація, в якій живе місцеве населення (на сході України - ред.), якому висловлюю свою близькість і за яке заохочую вас молитися", і закликав до спільної молитви.

Доповнення

Останнім часом ситуація на Сході загострилася. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим перебувають 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

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