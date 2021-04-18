Папа Франциск заявил, что с тревогой следит за событиями на востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Папа Римский Франциск заявил, что с тревогой следит за событиями на востоке Украины. Глава Католической Церкви произнес вместе с паломниками в Ватикане молитву за жителей этих территорий, призвав способствовать миру и предотвратить эскалацию насилия, передает УНН со ссылкой на Радио Ватикана.
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"С тревогой слежу за событиями на отдельных территориях восточной Украины, где в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, с беспокойством слежу за ростом военной деятельности. Пожалуйста, настойчиво прошу предотвратить рост напряжения, чтобы, наоборот, осуществлялись жесты, способные поддерживать взаимное доверие и способствовать примирению и миру, которые очень нужны и очень желательны", - сказал Папа Франциск.
Детали
Понтифик также высказался за то, "чтобы была взята к сердцу также тяжелая гуманитарная ситуация, в которой живет местное население (на востоке Украины - ред.), которому выражаю свою близость и за которое призываю вас молиться", и призвал к общей молитве.
Дополнение
В последнее время ситуация на Востоке обострилась. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым находятся 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.