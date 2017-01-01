Папа Франциск засудив теракт в Стамбулі

Виступаючи перед віруючими на площі Святого Петра в Римі, понтифік повідомив, що його засмутила новина про теракт, скоєний у новорічну ніч. Папа Франциск висловив співчуття сім'ям загиблих і всьому турецькому народу.

У новорічну ніч скоєно збройний напад на один з нічних клубів району Ортакей в Стамбулі. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що в результаті теракту в клубі загинули 39 осіб, у тому числі співробітник поліції.

У той же час міністр охорони здоров'я Туреччини Реджеп Акдаг повідомив, що в лікарнях мегаполісу знаходяться 65 поранених, стан чотирьох з них оцінюється як важкий.

Нагадаємо, з 39 загиблих у Стамбулі опізнано 21 особу. Громадян України серед загиблих немає.

Як повідомляв УНН, внаслідок нападу на нічний клуб у Стамбулі зросла до 39, 69 осіб отримали поранення.