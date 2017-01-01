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Папа Франциск осудил теракт в Стамбуле

Папа Франциск осудил теракт в Стамбуле

Киев • УНН

 • 7872 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Папа Римский Франциск осудил теракт, произошедший накануне ночью в одном из ночных клубов Стамбула, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Выступая перед верующими на площади Святого Петра в Риме, понтифик сообщил, что его расстроила новость о теракте, совершенном в новогоднюю ночь. Папа Франциск выразил соболезнования семьям погибших и всему турецкому народу.

В новогоднюю ночь совершено вооруженное нападение на один из ночных клубов района Ортакей в Стамбуле. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате теракта в клубе погибли 39 человек, в том числе сотрудник полиции.

В то же время министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг сообщил, что в больницах мегаполиса находятся 65 раненых, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

Напомним, из 39 погибших в Стамбуле опознаны 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет.

Как сообщал УНН, в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле число жертв возросло до 39, 69 человек получили ранения.

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