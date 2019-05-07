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Папа Франциск вперше приїхав до Північної Македонії

Папа Франциск вперше приїхав до Північної Македонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Папа Римський Франциск вперше приїхав до Північної Македонії, де проведе день у столиці - Скоп’є. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Понтифік має зустрітися із президентом та прем’єром перед проведенням служби на головній площі столиці. Папа планує зустрічі і з релігійними лідерами на меморіалі, присвяченому Матері Терезі, яка народилася у Скоп’є. 

Папа Франциск здійснює візит до Північної Македонії у межах триденної подорожі до балканських країн.

Державний секретар МЗС Північної Македонії Віктор Дімовські заявив, що приїзд понтифіка відбувається у ключовий момент для історії країни, яка перебуває на шляху до членства в НАТО та ЄС.

Раніше Папа Римський відвідав Болгарію, де помолився святим Кирилу і Мефодію в Софії.

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