Папа Франциск вперше приїхав до Північної Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Папа Римський Франциск вперше приїхав до Північної Македонії, де проведе день у столиці - Скоп’є. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Понтифік має зустрітися із президентом та прем’єром перед проведенням служби на головній площі столиці. Папа планує зустрічі і з релігійними лідерами на меморіалі, присвяченому Матері Терезі, яка народилася у Скоп’є.
Папа Франциск здійснює візит до Північної Македонії у межах триденної подорожі до балканських країн.
Державний секретар МЗС Північної Македонії Віктор Дімовські заявив, що приїзд понтифіка відбувається у ключовий момент для історії країни, яка перебуває на шляху до членства в НАТО та ЄС.
Раніше Папа Римський відвідав Болгарію, де помолився святим Кирилу і Мефодію в Софії.