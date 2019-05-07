Папа Франциск впервые приехал в Северную Македонию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Папа Римский Франциск впервые приехал в Северную Македонию, где проведет день в столице - Скопье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Понтифик должен встретиться с президентом и премьером перед проведением службы на главной площади столицы. Папа планирует встречи и с религиозными лидерами на мемориале, посвященном Матери Терезе, которая родилась в Скопье.
Папа Франциск осуществляет визит в Северную Македонии в рамках трехдневной поездки в балканские страны.
Государственный секретарь МИД Северной Македонии Виктор Димовски заявил, что приезд понтифика проходит в ключевой момент для истории страны, находится на пути к членству в НАТО и ЕС.
Ранее Папа Римский посетил Болгарию, где помолился святым Кириллу и Мефодию в Софии.