Папа Франциск у 2022 році планує візит в Україну - ЗМІ

Цитата

Так, в архієпископа поцікавились, чи очікує Україна візиту Папи Римського Франциска.

“Я дізнався, що Святий Отець планує такий візит наступного року”, — сказав він.

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Мокшицький зазначив також, що, на жаль, на сьогодні ситуація в Україні все ще дуже складна.

“Про війну, що триває на сході, багато говорилося, адже щотижня гинуть два -три українських солдата. Наша Церква, особливо Харківсько-Запорізька єпархія, єпископ Павел Гончарук та єпископ Ян Собіло, намагаються організувати, наскільки це можливо, гуманітарну допомогу, щоб забезпечити цих людей базовими умовами життя. Ми звертаємось до інших організацій, до наших братів у єпископаті, до Святого Отця, до Святого Престолу, щоб втрутитися, щоб нарешті прийшов мир і запанував в Україні”, — зазначив він.

Додамо

Минулого року під час аудієнції у Ватикані Президент України Володимир Зеленський запросив Папу Франциска відвідати Україну.

Як раніше повідомляв голова Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук), існує три умови для візиту Папи Римського до України.