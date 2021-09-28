Папа Франциск в 2022 году планирует визит в Украину - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Папа римский Франциск в следующем году планирует осуществить визит в Украину. Об этом в интервью EKA рассказал исполняющий обязанности Председателя Конференции епископата РКЦ в Украине Архиепископ Мечислав Мокшицкий, пишет УНН.
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Так, у архиепископа поинтересовались, ожидает ли Украина визит Папы Римского Франциска.
"Я узнал, что Святой Отец планирует такой визит в следующем году", - сказал он.
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Мокшицкий отметил также, что, к сожалению, на сегодня ситуация в Украине все еще очень сложная.
"О войне, которая длится на востоке, много говорилось, ведь каждую неделю погибают два-три украинских солдата. Наша Церковь, особенно Харьковско-Запорожская епархия, епископ Павел Гончарук и епископ Ян Собило, пытаются организовать, насколько это возможно, гуманитарную помощь, чтобы обеспечить этих людей базовыми условиями жизни. Мы обращаемся к другим организациям, к нашим братьям в епископате, к Святому Отцу, к Святому Престолу, чтобы вмешаться, чтобы наконец пришел мир и воцарился в Украине", - отметил он.
Добавим
В прошлом году во время аудиенции в Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Франциска посетить Украину.
Как ранее сообщал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), существует три условия для визита Папы Римского в Украину.