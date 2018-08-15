"ПАОК" Хачеріді і Шахова вибив "Спартак" із розіграшу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Москві місцевий “Спартак” зустрівся у другій грі третьої стадії відбору до Ліги чемпіонів із представником грецької Суперліги “ПАОКом”, передає кореспондент УНН.
Єдиний гольовий момент у першій половині відбувся на 26 хвилині. Саме тоді представник москвичів навішував зі штрафного і м’яч від польового футболіста греків відлетів у поперечину. Також господарі залишились у меншості через неспортивну гру екс-нападника “Шахтаря” Луїса Адріано.
Після перерви варто відмітити два дальніх постріли під перекладину московських воріт, але кіпер залишив свої ворота в недоторканості.
Як наслідок 0:0 і за підсумком попередньої баталії 3:2 на користь “ПАОКа”.
Зауважимо, що Євген Хачеріді вийшов із заміни на 64 хвилині, а його партнер по “ПАОКу” Шахов з’явився ще пізніше — із 78 хвилини.
Додамо також, опонентом клубу Хачеріді і Шахова по раунду плей-оф стане португальська “Бенфіка”.