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"ПАОК" Хачериди и Шахова выбил "Спартак" из розыгрыша Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 6717 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Москве местный “Спартак” встретился во второй игре третьей стадии отбора в Лигу чемпионов с представителем греческой Суперлиги “ПАОКом”, передает корреспондент УНН.

"ПАОК" Хачериди и Шахова выбил "Спартак" из розыгрыша Лиги чемпионов

Единственный голевой момент в первой половине состоялся на 26 минуте. Именно тогда представитель москвичей навешивал со штрафного и мяч от полевого футболиста греков улетел в перекладину. Также хозяева остались в меньшинстве из-за неспортивной игры экс-нападающего “Шахтера” Луиса Адриано.

После перерыва стоит отметить два дальних выстрела под перекладину московских ворот, но кипер оставил свои ворота в неприкосновенности.

Как следствие 0:0 и по итогам предыдущей баталии 3:2 в пользу “ПАОКа”.

Заметим, что Евгений Хачериди вышел по замене на 64 минуте, а его партнер по “ПАОК” Шахов появился еще позже — с 78 минуты.

Добавим также, оппонентом клуба Хачериди и Шахматная по раунда плей-офф станет португальская “Бенфика”.

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