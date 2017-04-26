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"Panorama" увійшов в ТОП-10 кращих ЖК Києва

Київ • УНН

 • 10067 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Житловий комплекс "Panorama" увійшов в ТОП-10 кращих житлових комплексів Києва в класі "комфорт". Відповідний рейтинг складений агентством "Єврорейтинг", передає УНН.

Як пояснюють організатори, рейтинг комфортності житлових комплексів формується на підставі результатів порівняльного аналізу фактичних параметрів житлового комплексу в певному класі з типовими вимогами, які до цього класу пред'являються.

"Рейтингова оцінка дозволяє виявити лідерів якості серед забудовників, найбільш комфортні для проживання житлові комплекси і зіставити їх між собою", - відзначили в агентстві.

Станом на сьогоднішній день, будівельні роботи зі зведення житлового комплексу перебувають в активній стадії.

Після завершення будівництва об'єкт по праву займе лідерські позиції і серед покупців: оригінальна архітектура будівлі, сучасна вентильована фасадна система, панорамні вікна і вдале місце розташування в центральному, але досить тихому районі Києва, не залишить байдужим навіть найвибагливіших покупців.

Більш детальну інформацію можна отримати у відділі продажів за адресою вул. Філатова 2/1. Або за телефонами: 337 22 77; 337 32 32.

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