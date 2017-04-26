“Panorama” вошел в ТОП-10 лучших ЖК Киева

Как объясняют организаторы, рейтинг комфортности жилищных комплексов формируется на основании результатов сравнительного анализа фактических параметров жилищного комплекса в определенном классе с типичными требованиями, которые к этому классу предъявляются.

“Рейтинговая оценка позволяет выявить лидеров качества среди застройщиков, наиболее комфортные для проживания жилищные комплексы и сопоставить их между собой”, — отметили в агентстве.

По состоянию на сегодняшний день, строительные работы по возведению жилого комплекса находятся в активной стадии.

По завершению строительства объект по праву займет лидерские позиции и среди покупателей: оригинальная архитектура здания, современная вентилируемая фасадная система, панорамные окна и удачное месторасположение в центральном, но довольно тихом районе Киева, не оставит равнодушным даже самых требовательных покупателей.

Более детальную информацию можно получить в отделе продаж по адресу ул. Филатова 2/1. Или по телефонам: 337 22 77; 337 32 32.