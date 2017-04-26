“Panorama” вошел в ТОП-10 лучших ЖК Киева

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28494 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93468 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148163 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113311 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114502 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111297 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103374 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106760 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103340 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151588 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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“Panorama” вошел в ТОП-10 лучших ЖК Киева

“Panorama” вошел в ТОП-10 лучших ЖК Киева

Киев  •  УНН

 • 10067 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Жилой комплекс “Panorama” вошел в ТОП-10 лучших жилых комплексов Киева в классе “комфорт”. Соответствующий рейтинг составлен агентством “Еврорейтинг”, передает УНН.

Как объясняют организаторы, рейтинг комфортности жилищных комплексов формируется на основании результатов сравнительного анализа фактических параметров жилищного комплекса в определенном классе с типичными требованиями, которые к этому классу предъявляются.

“Рейтинговая оценка позволяет выявить лидеров качества среди застройщиков, наиболее комфортные для проживания жилищные комплексы и сопоставить их между собой”, — отметили в агентстве.

По состоянию на сегодняшний день, строительные работы по возведению жилого комплекса находятся в активной стадии.

По завершению строительства объект по праву займет лидерские позиции и среди покупателей: оригинальная архитектура здания, современная вентилируемая фасадная система, панорамные окна и удачное месторасположение в центральном, но довольно тихом районе Киева, не оставит равнодушным даже самых требовательных покупателей.

Более детальную информацию можно получить в отделе продаж по адресу ул. Филатова 2/1. Или по телефонам: 337 22 77; 337 32 32.

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