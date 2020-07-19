Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у світі - перевищила 600 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Кількість людей, які померли після зараження коронавірусом нового типу, в суботу досягла 601 512. Про це свідчать підрахунки Університету Джонса Хопкінса, засновані на інформації федеральної і місцевої влади країн, пише УНН.
За даними дослідницької організації на 6:50 за київським часом, найбільша кількість смертей припадає на США (140 119 загиблих), Бразилію (78 772 загиблих) і Велику Британію (45 358 загиблих).
До теперішнього моменту коронавірус був виявлений у більш ніж 14,2 млн осіб. Найбільше випадків інфікування (3 711 359) виявлено у США. Далі за кількістю заражень слідують Бразилія (2 074 860), Індія (1 038 716) і Росія (765 215).
Відзначимо, що за даними ВООЗ — кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі за добу зросла більш ніж на 259 тис., перевищивши 13,8 млн.