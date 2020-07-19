Пандемия: общее число жертв COVID-19 в мире - превысило 600 тысяч человек

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 77315 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104965 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109860 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138266 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112222 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133892 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102512 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102658 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104912 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102212 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в субботу достигло 601 512. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран, пишет УНН.

По данным исследовательской организации на 6:50 по киевскому времени, наибольшее число смертей приходится на США (140 119 погибших), Бразилию (78 772 погибших) и Великобританию (45 358 погибших).

К настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 14,2 млн человек. Больше всего случаев инфицирования (3 711 359) выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Бразилия (2 074 860), Индия (1 038 716) и Россия (765 215).

Отметим, что по данным ВООЗ — число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 259 тыс., превысив 13,8 млн.

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