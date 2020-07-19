Пандемия: общее число жертв COVID-19 в мире - превысило 600 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в субботу достигло 601 512. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран, пишет УНН.
По данным исследовательской организации на 6:50 по киевскому времени, наибольшее число смертей приходится на США (140 119 погибших), Бразилию (78 772 погибших) и Великобританию (45 358 погибших).
К настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 14,2 млн человек. Больше всего случаев инфицирования (3 711 359) выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Бразилия (2 074 860), Индия (1 038 716) и Россия (765 215).
Отметим, что по данным ВООЗ — число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 259 тыс., превысив 13,8 млн.