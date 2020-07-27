Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві досягла 4 411 осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Кількість смертей через коронавірус у Москві зросла за добу на 13. Про це повідомили в неділю в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом, передає УНН.

“У Москві померли 13 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз пневмонія і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — сказали в штабі.

Всього у столиці РФ померло 4 411 осіб з підтвердженим коронавірусом. Станом на 26 липня в Москві було зафіксовано майже 238 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією, всього в російській столиці вилікувалися майже 175 тис. пацієнтів.

Коронавірусом у світі заразилися понад 16 млн осіб, понад 644 тис. померли. У Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстровано 812 485 випадків зараження, одужали 600 250 осіб, померло 13 269. Відзначимо, що російські відомства враховують дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.

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