Пандемия: общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 4 411 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает УНН.
“В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — сказали в штабе.
Всего в столице РФ умерли 4 411 человек с подтвержденным коронавирусом. На 26 июля в Москве было зафиксировано почти 238 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в российской столице вылечились почти 175 тыс. пациентов.
Коронавирусом в мире заразились более 16 млн человек, свыше 644 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 812 485 случаев заражения, выздоровели 600 250 человек, умерли 13 269. Отметим, что российские ведомства учитывают данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.