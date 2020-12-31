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Пандемія: загальна кількість випадків COVID-19 у Росії - сягнула майже 3 млн 160 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Росії за добу зросла на 27 747, до 3 159 297, повідомили журналістам в четвер у федеральному оперативному штабі по боротьбі з новою інфекцією, передає УНН.

Пандемія: загальна кількість випадків COVID-19 у Росії - сягнула майже 3 млн 160 тисяч осіб

Днем раніше в країні було виявлено 26 513 інфікованих. Приріст кількості хворих у відносному вираженні п’ятий день поспіль не перевищує 0,9%, виходить з даних штабу.

Зокрема, в Москві за добу виявили 6 566 нових випадків (проти 5 105 днем раніше), в Санкт-Петербурзі — 3 758, в Московській області посилання — 1 487 (це мінімум з 18 грудня), в Нижегородській — 501, в Свердловській — 394, в Псковській — 392.

Кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, за даними штабу, становить 547 938.

Кількість виписаних пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус, збільшилася за добу на 28 922. Всього вже вилікувалися 2 554 340 осіб. Кількість одужалих другий день поспіль перевищує кількість нових випадків зараження в країні.

Загальна частка одужалих збільшилася до 80,9% від загальної кількості інфікованих.

Зокрема, за добу в Москві виписали 6 076 осіб (це максимум з 5 грудня), в Санкт-Петербурзі — 3 573, в Підмосков’ї — 1 502, у Криму — 566, в Красноярському краї — 496, в Ростовській області — 464.

Кількість смертей через коронавірус за добу зросла на 593 проти 599 днем раніше. Всього від інфекції померли 57 019 пацієнтів. Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 1,8%, виходить з даних штабу.

Зокрема, за добу було зареєстровано 84 летальні випадки в Санкт-Петербурзі, по 28 — у Воронезькій і Ростовській областях, 21 — у Красноярському краї, 18 — в Московській області.

Відзначимо, що в своїй статистиці російські відомства враховують дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.

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