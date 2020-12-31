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Пандемия: общее количество случаев COVID-19 в России - достигла почти 3 млн 160 тысяч человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 27 747, до 3 159 297, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает УНН.

Пандемия: общее количество случаев COVID-19 в России - достигла почти 3 млн 160 тысяч человек

Днем ранее в стране было выявлено 26 513 инфицированных. Прирост числа заболевших в относительном выражении пятый день подряд не превышает 0,9%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки выявили 6 566 новых случаев (против 5 105 днем ранее), в Санкт-Петербурге — 3 758, в Московской области — 1 487 (это минимум с 18 декабря), в Нижегородской — 501, в Свердловской — 394, в Псковской — 392.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, по данным штаба, составляет 547 938.

Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 28 922. Всего уже вылечились 2 554 340 человек. Количество выздоровевших второй день подряд превышает число новых случаев заражения в стране.

Общая доля вылечившихся увеличилась до 80,9% от общего числа инфицированных.

В частности, за сутки в Москве выписали 6 076 человек (это максимум с 5 декабря), в Санкт-Петербурге — 3 573, в Подмосковье — 1 502, в Крыму — 566, в Красноярском крае — 496, в Ростовской области — 464.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 593 против 599 днем ранее. Всего от инфекции умерли 57 019 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,8%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 84 летальных исхода в Санкт-Петербурге, по 28 — в Воронежской и Ростовской областях, 21 — в Красноярском крае, 18 — в Московской области.

Отметим, что в своей статистике российские ведомства учитывают данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.

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