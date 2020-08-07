Пандемія: загальна кількість померлих від COVID-19 у Москві сягнула 4 560 осіб

“У Москві померли 14 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз „пневмонія“ і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — повідомили в штабі.

Всього за час пандемії в російській столиці померло 4 560 осіб, у яких був підтверджений коронавірус.

У Москві ситуація з коронавірусом, яка була найскладнішою в Росії, згідно зі статистикою, значно покращилася. Всього в місті виявлено 246 154 випадки зараження, з них 686 за останню добу. Одужали 187 576 людей. Кількість одужалих за добу знову перевищила кількість інфікованих і склала 1 353. У столиці РФ ведеться кампанія з масового добровільного тестування громадян на антитіла до коронавірусної інфекції.

У РФ в цілому — 877 135 інфікованих, 14 725 з них — загинули. Відзначимо, що російські відомства враховують в статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.