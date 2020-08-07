Пандемия: общее число умерших от COVID-19 в Москве достигло 4 560 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает УНН.
“В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в российской столице умерли 4 560 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 246 154 случая заражения, из них 686 за последние сутки. Выздоровели 187 576 человека. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 353. В столице РФ ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.
В РФ в целом — 877 135 инфицированных, 14 725 из них — погибли. Отметим, что российские ведомства учитывают в статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.