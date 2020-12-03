Пандемія: загальна кількість інфікованих COVID-19 в Ірані - перевищила 1 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Кількість інфікованих новим коронавірусом в Ірані зросла за добу на 13 922, загальна кількість випадків перевищила 1 млн. Про це повідомила в четвер глава департаменту зі зв’язків з громадськістю Міністерства охорони здоров’я республіки Сіма Садат Ларі, пише УНН з посиланням на місцеве агентство Mehr.
“Кількість нових випадків інфікування коронавірусом в країні (за 24 години) досягла 13 922, а загальна кількість інфікованих склала 1 003 494”, — наводить її слова інформаційне агентство. Максимальний показник добового приросту кількості інфікованих був 27 листопада — 14 051.
Представниця МОЗ зазначила, що “за минулі 24 години в Ірані померли 358 пацієнтів, а загальна кількість летальних випадків (від ускладнень після зараження) досягла 49 348”. Рекордний показник смертності за добу було зафіксовано 16 листопада — 486. Всього в країні одужали 699 315 осіб.
У зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом у 150 містах, включаючи Тегеран, з 21 листопада на два тижні введена комендантська година з 21:00 до 04:00. Оголошено карантин, який передбачає обмеження роботи всіх установ. Виняток становлять продуктові магазини, лікарні і аптеки.
19 вересня голова штабу по боротьбі з коронавірусом у столичній провінції Тегеран Аліреза Залі повідомив, в регіоні почалася третя хвиля пандемії. 3 жовтня влада столиці прийняла рішення на тиждень закрити ресторани, мечеті, спортклуби, перукарні і музеї. Потім дію заборони було продовжено.
Відносне падіння показників захворюваності спостерігалося в Ірані наприкінці літа: 31 серпня добовий приріст інфікованих скоротився до мінімуму — 1 642. Після цього кількість інфікованих знову почала зростати.
Додамо, що згідно зі статистикою ВООЗ — в Ірані 989 572 випадки захворювання, 48 990 осіб загинули.