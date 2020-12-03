Пандемия: общее число инфицированных COVID-19 в Иране - превысило 1 млн человек

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Число заразившихся новым коронавирусом в Иране возросло за сутки на 13 922, общее количество случаев превысило 1 млн. Об этом сообщила в четверг глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Сима Садат Лари, пишет УНН со ссылкой на местное агентство Mehr.

“Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в стране (за 24 часа) достигло 13 922, а общее число заразившихся составило 1 003 494”, — приводит ее слова информационное агентство. Максимальный показатель суточного прироста числа инфицированных был 27 ноября — 14 051.

Представитель Минздрава отметила, что “за прошедшие 24 часа в Иране умерли 358 пациентов, а общее количество летальных исходов (от осложнений после заражения) достигло 49 348”. Рекордный показатель смертности за сутки был зафиксирован 16 ноября — 486. Всего в стране выздоровели 699 315 человек.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в 150 городах, включая Тегеран, с 21 ноября на две недели введен комендантский час с 21:00 до 04:00. Объявлен карантин, предполагающий ограничение работы всех учреждений. Исключение составляют продуктовые магазины, больницы и аптеки.

19 сентября глава штаба по борьбе с коронавирусом в столичной провинции Тегеран Алиреза Зали сообщил, в регионе началась третья волна пандемии. 3 октября власти столицы приняли решение на неделю закрыть рестораны, мечети, спортклубы, парикмахерские и музеи. Затем действие запрета было продлено.

Относительное падение показателей заболеваемости наблюдалось в Иране в конце лета: 31 августа суточный прирост заразившихся сократился до минимума — 1 642. После этого число инфицированных вновь начало расти.

Добавим, что согласно статистике ВОЗ — в Иране 989 572 случая заболевания, 48 990 человек погибли.

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