Пандемія: ВООЗ знову зафіксувала понад 200 тисяч випадків інфікування COVID-19 у світі за добу

Станом на 11:00 за київським часом 9 липня у світі було зареєстровано 11 874 226 інфікованих і 545 481 померлий. Інфікованих стало за добу більше на 204 967, кількість померлих збільшилася на 5 575. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами. Днем раніше за добу було виявлено 168 957 випадків зараження і 4 147 летальних випадків.

Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 6 125 802. За добу цей показник виріс на 121 117. Кількість померлих там збільшилася на 3 778 і досягла 272 606. У Європі налічуються 2 847 887 інфікованих і 201 853 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 20 098, кількість померлих збільшилася на 598.

Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає Східно-Середземноморський регіон. Там кількість інфікованих досягла 1 222 070, зафіксовано 29 127 смертей. За добу кількість заражених збільшилася на 17 372, померли 463 людини.

Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 2 973 695. Далі йдуть Бразилія (1 668 589), Індія (767 296), Росія (707 301), Перу (309 278), Чилі (303 083), Велика Британія (286 983), Мексика (268 008), Іспанія (252 513), Іран (248 379).