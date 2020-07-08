Пандемія: ВООЗ зафіксувала майже 169 тисяч випадків COVID-19 у світі за добу

Станом на 11:00 за київським часом 8 липня в світі було зареєстровано 11 669 259 інфікованих і 539 906 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 168 957, кількість померлих збільшилася на 4 147. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами. Днем раніше за добу було виявлено 172 512 випадків зараження і 3 419 летальні випадки.

Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 6 004 685. За добу цей показник виріс на 89 134. Кількість померлих там збільшилася на 2 092 і досягло 268 828. В Європі налічується 2 827 789 інфікованих і 201 255 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 17 941, кількість померлих збільшилася на 604.

Третю позицію за кількістю інфікованих в світі займає Східно-Середземноморський регіон. Там кількість інфікованих досягла 1 204 698, зафіксовано 28 664 летальні випадки. За добу кількість заражених збільшилася на 17 078, померли 562 людини.

Найбільше інфікованих зареєстровано в США — 2 923 432. Далі йдуть Бразилія (1 623 284), Індія (742 417), Росія (700 792), Перу (305 703), Чилі (301 019), Велика Британія (286 353), Мексика (261 750), Іспанія (252 130), Іран (245 688).