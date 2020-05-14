Пандемія: влада Японії достроково скасувала режим НС на майже усій території країни

Режим НС буде продовжений в восьми префектурах — зокрема, Токіо, Осаці і Кіото, а також на самому північному острові Японії Хоккайдо. Уряд розгляне питання про скасування режиму НС в цих регіонах через тиждень.

У всіх регіонах влада продовжить закликати жителів дотримуватися дистанції і уникати людних місць.

Влада Японії 7 квітня ввели режим НС в семи префектурах, а 16 квітня поширили його дію на всю країну. Спочатку режим повинен був діяти до 7 травня, але його продовжили до 31 травня.

Режим НС в Японії передбачає, що місцева влада зможе закликати жителів залишатися вдома, а компанії — тимчасово призупинити роботу, але обов’язковою ця вимога не є.

В Японії, за даними на 14 травня, зафіксовано 16 049 випадків коронавірусу. 8920 інфікованих одужали, 678 померли. З 3 травня число нових виявлених випадків інфекції в країні щодня знижується.