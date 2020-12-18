Пандемія: влада Португалії планує ввести максимальний карантин на новорічну ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Влада Португалії вживає заходи, щоб обмежити святкування Нового року в умовах епідемії COVID-19, передає агентство Reuters, пише УНН.
Раніше президент країни Марселу Ребелу ді Соуза продовжив режим надзвичайного стану до 7 січня. У його рамках на більшій частині території введена комендантська година: жителі не можуть виходити на вулиці з 23.00 до 05.00 в будні, а у вихідні — з 13.00 до 05.00.
Однак два тижні тому прем’єр-міністр Антоніу Кошта обіцяв, що в новорічну ніч ті, хто святкують зможуть повернутися додому до другої години ночі. Але погіршення епідеміологічної ситуації змусило уряд переглянути плани. “Ми повинні тотальним чином запобігти святкуванню Нового року”, — заявив прем’єр.
Таким чином, напередодні Нового року 31 грудня комендантська година діятиме за режимом буднього дня, а з 1 по 3 січня — як у вихідні.
Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — в Португалії 358 296 випадків захворювання, 5 815 осіб — загинули.