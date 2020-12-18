Пандемия: власти Португалии планируют ввести максимальный карантин на новогоднюю ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Власти Португалии принимают меры, чтобы ограничить празднование Нового года в условиях эпидемии COVID-19, передает агентство Reuters, пишет УНН.
Ранее президент страны Марселу Ребелу ди Соуза продлил режим чрезвычайного положения до 7 января. В его рамках на большей части территории введен комендантский час: жители не могут выходить на улицы с 23.00 до 05.00 в будни, а по выходным — с 13.00 до 05.00.
Однако две недели назад премьер-министр Антониу Кошта обещал, что в новогоднюю ночь празднующие смогут вернуться домой до двух часов ночи. Но ухудшение эпидемиологической ситуации заставило правительство пересмотреть планы. “Мы должны тотальным образом пресечь празднование Нового года”, — заявил премьер.
Таким образом, в канун Нового года 31 декабря комендантский час будет действовать по режиму буднего дня, а с 1 по 3 января — как в выходные.
Отметим, что согласно статистике ВОЗ — в Португалии 358 296 случаев заболевания, 5 815 человек — погибли.