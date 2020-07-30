Пандемія: від COVID-19 у США загинули вже понад 150 тисяч людей

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19 березня, 18:42 • 50614 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 103241 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102465 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 118027 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 124388 перегляди

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19 березня, 06:32 • 156630 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Понад 150 тис. людей померли в Сполучених Штатах від ускладнень, викликаних новим коронавірусом. Відповідні дані наводяться на сайті Університету Джонса Хопкінса, який виробляє підрахунки на основі зведень американської влади, ВООЗ та інших офіційних джерел, відзначає УНН.

За інформацією університету, на цей момент в Сполучених Штатах налічується 150 034 жертви коронавірусної інфекції. Заражені в цілому 4 396 030 осіб.

У ряді американських штатів, в тому числі у Флориді, Арізоні, Техасі і Каліфорнії, спостерігається швидке поширення вірусу. У деяких з них за останні тижні вже кілька разів оновлювалася максимальна кількість випадків зараження за добу. Через це влада штатів призупинила розпочатий раніше процес ослаблення або скасування санітарних обмежень.

Репортаж видання The New York Times з двох “мобільних” моргів в місті Нью-Йорк під час первинного спалаху COVID-19:

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