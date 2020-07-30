Пандемия: от COVID-19 в США погибли уже более 150 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Более 150 тыс. человек умерли в Соединенных Штатах от осложнений, вызванных новым коронавирусом. Соответствующие данные приводятся на сайте Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, отмечает УНН.
По информации университета, к настоящему моменту в Соединенных Штатах насчитывается 150 034 жертвы коронавирусной инфекции. Заражены в общей сложности 4 396 030 человек.
В ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, наблюдается быстрое распространение вируса. В некоторых из них за последние недели уже несколько раз обновлялось максимальное число случаев заражения за сутки. Из-за этого власти штатов приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.
Репортаж издания The New York Times из двух “мобильных” моргов в городе Нью-Йорк во время первичной вспышки COVID-19: