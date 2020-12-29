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Пандемія: вчені визначили, що полінезійці та маорі більш уразливіши до COVID-19 - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Медики простежили, як часто жителі Нової Зеландії заражалися коронавірусом нового типу, і прийшли до висновку, що серед маорі і полінезійців ризик захворіти COVID-19 приблизно в 2,5-3 рази вище, ніж серед новозеландців європейського походження. Статтю з їх висновками опублікувала електронна наукова бібліотека medRxiv, зазначає УНН.

Пандемія: вчені визначили, що полінезійці та маорі більш уразливіши до COVID-19 - дослідження

Важливо відзначити, що статті, опубліковані на medRxiv — на даний момент проходять фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

“Точні причини поки невідомі — це може бути пов’язано як з біологічними, так і соціальними чинниками, в тому числі з нерівномірним доступом до охорони здоров’я”, — пишуть дослідники.

Є декілька факторів, пов’язаних з підвищеною вірогідністю зараження коронавірусом нового типу і загибелі пацієнтів від COVID-19. Зокрема, хворобу дуже важко переносять носії вікових або вроджених хвороб серця і судин, літні люди, діабетики, люди із зайвою вагою, а також носії другої групи крові і мутації в гені APOE, пов’язаної з хворобою Альцгеймера.

Подібні генетичні особливості нерівномірно розподіляються по планеті. Саме тому, вважають багато біологів і медики, коронавірус нового типу з різною частотою вражає представників різних етнічних і расових груп. Наприклад, вихідці з Африки, Східної та Південної Азії, що живуть в США і Великій Британії, хворіють COVID-19 і вмирають від неї приблизно в два рази частіше.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія: у COVID-19 виявили “етнічні особливості” поширення — дослідження

Вивчаючи історії хвороби майже двох тисяч мешканців Нової Зеландії, які перехворіли COVID-19 в проміжку між березнем і початком жовтня цього року, вчені під керівництвом Ендрю Спорле з Оклендського університету відкрили ще одну групу ризику.

Епідемії грипу та інших хвороб і раніше вражали аборигенів архіпелагу і полінезійців набагато частіше, ніж представників інших народів. Тому Спорле і його колеги вирішили зіставити, як часто вихідці з Європи, Азії та нащадки маорі інфікувалися SARS-CoV-2 і потрапляли в реанімацію.

Виявилося, що вони дійсно більш схильні і до зараження COVID-19, і до потрапляння в реанімаційні відділення. Для маорі цей показник був приблизно в 2,5 рази вище, ніж для новозеландців європейського і азіатського походження, а для полінезійців — більш ніж в три рази. Схожі закономірності були і для потрапляння в невідкладне відділення і середньої тривалості госпіталізації.

Вчені поки не можуть оцінити, як саме етнічна приналежність жителів Нової Зеландії впливає на ймовірність їхньої смерті від COVID-19, так як від пандемії в країні померло загалом 25 осіб. Спорле і його колеги сподіваються, що цей показник буде залишатися на тому ж рівні і в наступні місяці.

Додамо, що згідно з статистикою ВООЗ — у Новій Зеландії 1 795 випадків захворювання, 25 осіб загинули.

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