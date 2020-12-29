Пандемия: ученые определили, что полинезийцы и маори более уязвимы к COVID-19 - исследование

Важно отметить, что статьи, опубликованные на medRxiv — на данный момент проходят финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

“Точные причины пока неизвестны — это может быть связано как с биологическими, так и социальными факторами, в том числе с неравномерным доступом к здравоохранению”, — пишут исследователи.

Есть несколько факторов, связанных с повышенной вероятностью заражения коронавирусом нового типа и гибели пациентов от COVID-19. В частности, болезнь очень тяжело переносят носители старческих или врожденных болезней сердца и сосудов, пожилые люди, диабетики, люди с лишним весом, а также носители второй группы крови и мутации в гене APOE, связанной с болезнью Альцгеймера.

Подобные генетические особенности неравномерно распределяются по планете. Именно поэтому, считают многие биологи и медики, коронавирус нового типа с разной частотой поражает представителей разных этнических и расовых групп. К примеру, живущие в США и Великобритании выходцы из Африки, Восточной и Южной Азии заболевают COVID-19 и умирают от нее примерно в два раза чаще.

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Изучая истории болезни почти двух тысяч обитателей Новой Зеландии, которые переболели COVID-19 в промежутке между мартом и началом октября этого года, ученые под руководством Эндрю Спорле из Оклендского университета открыли еще одну группу риска.

Эпидемии гриппа и других болезней и раньше поражали аборигенов архипелага и полинезийцев гораздо чаще, чем представителей других народов. Поэтому Спорле и его коллеги решили сопоставить, как часто выходцы из Европы, Азии и потомки маори заполучали SARS-CoV-2 и попадали в реанимацию.

Оказалось, что они действительно более предрасположены и к заражению COVID-19, и к попаданию в реанимационные отделения. Для маори этот показатель был примерно в 2,5 раза выше, чем для новозеландцев европейского и азиатского происхождения, а для полинезийцев — более чем в три раза. Похожие закономерности были и для попадания в неотложное отделение и средней продолжительности госпитализации.

Ученые пока не могут оценить, как именно этническая принадлежность жителей Новой Зеландии влияет на вероятность их смерти от COVID-19, так как от пандемии в стране умерло всего 25 человек. Спорле и его коллеги надеются, что этот показатель будет оставаться на том же уровне и в следующие месяцы.

Добавим, что согласно статистике ВОЗ — в Новой Зеландии 1 795 случаев заболевания, 25 человек погибли.