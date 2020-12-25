Пандемія: в Японії виявлений новий штам COVID-19, в країні побитий рекорд за кількістю хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У п'ятницю, 25 грудня, Японія підтвердила рекордні 3748 нових випадків коронавірусу, третій день поспіль перевищивши 3000. Також повідомляється, що п'ятеро осіб, які повернулися до Японії з Великобританії, дали позитивний результат на мутовану форму COVID-19, передає УНН із посиланням на Japan Times.
Як повідомляють у ЗМІ, люди поміщені в карантин, а офіційні особи працюють над підтвердженням шляхів зараження і перевіркою наявності близьких контактів, які можуть піддаватися ризику зараження.
Також в Японії було зареєстровано 42 нових випадки смерті від вірусу, при цьому було 644 тяжкохворих пацієнта з COVID-19.
У чотирьох префектурах щоденна кількість випадків захворювання досягла рекордного рівня: Сайтама - 298, Кіото - 121, Хіого - 232 і Кумамото - 56.
Токіо повідомив про 884 нові випадки захворювання, що є другим за величиною щоденним числом після 888 в четвер. Люди у віці від 20 до 24 років склали найбільшу вікову групу серед нових хворих в Токіо - 246. Всього в віці 65 років і старше було 94 людини.
Нагадаємо, станом на ранок у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 79,3 млн людей.