Пандемия: в Японии обнаружен новый штамм COVID-19, в стране побит рекорд по количеству больных
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В пятницу, 25 декабря, Япония подтвердила рекордные 3748 новых случаев коронавируса, третий день подряд превысив 3000. Также сообщается, что пять человек, которые вернулись в Японию из Великобритании, дали положительный результат на мутированную форму COVID-19, передает УНН со ссылкой на Japan Times.
Как сообщают в СМИ, люди помещены в карантин, а официальные лица работают над подтверждением путей заражения и проверкой наличия близких контактов, которые могут подвергаться риску заражения.
Также в Японии было зарегистрировано 42 новых случая смерти от вируса, при этом было 644 тяжелобольных пациента с COVID-19.
В четырех префектурах ежедневное количество случаев заболевания достигло рекордного уровня: Сайтама - 298, Киото - 121, Хиого - 232 и Кумамото - 56.
Токио сообщил о 884 новых случаях заболевания, что является вторым по величине ежедневным числом после 888 в четверг. Люди в возрасте от 20 до 24 лет составили наибольшую возрастную группу среди новых больных в Токио - 246. Всего в возрасте 65 лет и старше было 94 человека.
Напомним, по состоянию на утро в мире инфекцией, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, заразились уже более 79,3 млн человек.