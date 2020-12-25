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Пандемия: в Японии обнаружен новый штамм COVID-19, в стране побит рекорд по количеству больных

Киев • УНН

 • 30333 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В пятницу, 25 декабря, Япония подтвердила рекордные 3748 новых случаев коронавируса, третий день подряд превысив 3000. Также сообщается, что пять человек, которые вернулись в Японию из Великобритании, дали положительный результат на мутированную форму COVID-19, передает УНН со ссылкой на Japan Times.

Пандемия: в Японии обнаружен новый штамм COVID-19, в стране побит рекорд по количеству больных

Как сообщают в СМИ, люди помещены в карантин, а официальные лица работают над подтверждением путей заражения и проверкой наличия близких контактов, которые могут подвергаться риску заражения.

Также в Японии было зарегистрировано 42 новых случая смерти от вируса, при этом было 644 тяжелобольных пациента с COVID-19.

В четырех префектурах ежедневное количество случаев заболевания достигло рекордного уровня: Сайтама - 298, Киото - 121, Хиого - 232 и Кумамото - 56.

Токио сообщил о 884 новых случаях заболевания, что является вторым по величине ежедневным числом после 888 в четверг. Люди в возрасте от 20 до 24 лет составили наибольшую возрастную группу среди новых больных в Токио - 246. Всего в возрасте 65 лет и старше было 94 человека.

Напомним, по состоянию на утро в мире инфекцией, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, заразились уже более 79,3 млн человек.

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