У ЗСУ за добу виявили понад 120 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. За добу у Збройних силах України зафіксовано 121 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, загалом хворіють 2235 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 10 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2235 осіб. Всього за час пандемії одужало – 4812 осіб, летальних випадків – 19. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 451 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 128 осіб. За минулу добу зареєстровано 121 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з них до закладів охорони госпіталізовано 22 особи, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 99 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Як повідомлялося раніше в УНН, за добу у системі МВС виявлено 569 випадків коронавірусу, а також через наслідки COVID-19 померло ще троє правоохоронців.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтверджено 10 179 нових випадків COVID-19.