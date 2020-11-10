Коронавірус у МВС: за добу - ще три смерті та понад 550 нових випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. За добу у системі МВС виявлено 569 випадків коронавірусу, а також через наслідки COVID-19 померло ще троє правоохоронців. Про це повідомляє департамент комунікації МВС України, інформує УНН.
"Станом на 10 листопада COVID-19 зафіксовано у 569 правоохоронців, від ускладнень хвороби померло троє працівників МВС. Найбільшу кількість хворих зареєстровано: у Запорізькій (56), у Житомирській (42) областях та у місті Києві (80)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 15 984 працівники МВС, одужало – 14 950, померло - 43.
Нагадаємо, упродовж минулого тижня на COVID-19 захворіло 2719 працівників МВС.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні за минулу добу підтверджено 10 179 нових випадків COVID-19.