Пандемія: у США смертність від COVID-19 за тиждень - досягла найвищих показників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Смертність від COVID-19 в Сполучених Штатах досягла за минулі сім днів найвищого з квітня тижневого показника — 15 658 померлих, а загальна кількість жертв пандемії склало на 7 грудня 283 703. Такі дані представив у вівторок Університет Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі інформації міжнародних організацій, федеральної і місцевої влади, передає УНН.
В останній статистиці Університету відзначається, що тільки за період з 2 грудня кількість випадків зараження новим коронавірусом у США збільшилася більш ніж на мільйон і склало 14 954 331.
“Ситуація така, що ми переходимо від сезону святкування Дня подяки і вступаємо в сезон різдвяних свят. Ця ситуація буде складною”, — заявив у понеділок телекомпанії CNN головний інфекціоніст країни, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.
Американська влада, зазначає телекомпанія, приступила до вакцинації населення від коронавірусу і розраховує до 20 січня — до дня інавгурації обраного президента країни — довести кількість вакцинованих до декількох десятків мільйонів, але в найближчі тижні загальна тенденція до збільшення кількості інфікованих збережеться, вважає міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Алекс Азар.
“Якщо станеться найгірше, госпіталі не зможуть більше надавати допомогу хворим”, — заявив він в оприлюдненому в понеділок інтерв’ю інформаційному порталу Axios.