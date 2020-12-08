Пандемія: у США смертність від COVID-19 за тиждень - досягла найвищих показників

В останній статистиці Університету відзначається, що тільки за період з 2 грудня кількість випадків зараження новим коронавірусом у США збільшилася більш ніж на мільйон і склало 14 954 331.

“Ситуація така, що ми переходимо від сезону святкування Дня подяки і вступаємо в сезон різдвяних свят. Ця ситуація буде складною”, — заявив у понеділок телекомпанії CNN головний інфекціоніст країни, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Американська влада, зазначає телекомпанія, приступила до вакцинації населення від коронавірусу і розраховує до 20 січня — до дня інавгурації обраного президента країни — довести кількість вакцинованих до декількох десятків мільйонів, але в найближчі тижні загальна тенденція до збільшення кількості інфікованих збережеться, вважає міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Алекс Азар.

“Якщо станеться найгірше, госпіталі не зможуть більше надавати допомогу хворим”, — заявив він в оприлюдненому в понеділок інтерв’ю інформаційному порталу Axios.