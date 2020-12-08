Пандемия: в США смертность от COVID-19 за неделю - достигла самых высоких показателей

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 102220 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 107917 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122048 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах достигла за минувшие семь дней самого высокого с апреля недельного показателя — 15 658 умерших, а общее число жертв пандемии составило на 7 декабря 283 703. Такие данные представил во вторник Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает УНН.

В последней статистике Университета отмечается, что только за период со 2 декабря количество случаев заражения новым коронавирусом в США увеличилось более чем на миллион и составило 14 954 331.

“Ситуация такова, что мы переходим от сезона празднования Дня благодарения и вступаем в сезон рождественских праздников. Эта ситуация будет сложной”, — заявил в понедельник телекомпании CNN главный инфекционист страны, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Американские власти, отмечает телекомпания, приступили к вакцинации населения от коронавируса и рассчитывают до 20 января — ко дню инаугурации избранного президента страны — довести число вакцинированных до нескольких десятков миллионов, но в ближайшие недели общая тенденция к увеличению числа заразившихся сохранится, полагает министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

“Если произойдет наихудшее, госпитали не смогут более оказывать помощь заболевшим”, — заявил он в обнародованном в понедельник интервью информационному порталу Axios.

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